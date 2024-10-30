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Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti

Depremde ailesini kaybeden Kevser yeni evine yerleşti
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da evlerinin çökmesiyle annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden ve amcasının yanında yaşamaya başlayan 10 yaşındaki Kevser İleri, yeni yuvasına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde İskenderun'da yaşayan anne, baba ve 4 kardeşini kaybeden 10 yaşındaki Kevser İleri, o gece amcasında kaldığı için depremden yara almadan kurtuldu.

Amcasının evinin de hasar görmesiyle dedesinin evine yerleşen Kevser, burada amcası Yunus (34), yengesi Nurhayat (26) ve kuzeni Ebrar (5) ile yaşamaya başladı.

Kevser İleri, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya'da düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi Töreni'nde ailesi adına olan evin anahtarını aldı.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'ndeki yeni yuvasının anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen Kevser, amcası ve yengesiyle yeni yuvasına yerleşti.

"Zor zamanlarda insanlara yardım için doktor olmak istiyorum"

Kevser İleri, AA muhabirine yeni evlerinin çok güzel olduğunu anlattı.

Evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı için ayrı bir sevinç yaşadığını belirten Kevser, törende Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da kendisine dizüstü bilgisayar hediye ettiğini söyledi.

Amcası ve onun ailesiyle yerleştiği yeni evlerinde çok mutlu olduğunu dile getiren Kevser, şöyle konuştu:

"Böyle güzel bir ev olacağını beklemiyordum. Burada kendime ait bir odam var, her şeyi yapabiliyorum. Ders çalışabiliyor, kitap okuyabiliyorum, çok mutluyum. Deprem gibi zor zamanlarda insanlara yardım etmek için ileride doktor olmak istiyorum."

Amca Yunus İleri de depremde kaybettiği kardeşinin evladına kendi kızı gibi baktığını anlattı.

Yeğeni Kevser'i kendi kızından ayırmadığını belirten İleri, "Depremde yeğenim anne ve babasını kaybetti. Bu ev ona çıktı." dedi.

Kısa sürede yeni yuvalarına kavuştuklarını anlatan İleri, "Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Devletimiz var olsun. Onların sayesinde biz bu evde oturma şansı bulduk. Sözlerini tuttular. Evimizden çok memnunuz." dedi.

"Zorlu sürecin arkasından sıcak yuvamıza kavuştuk"

Yenge Nurhayat İleri de her şeye rağmen çocuklar için hayata tutunduklarını söyledi.

Yeğenine en iyi şekilde annelik yapmaya çalıştığını belirten İleri, şunları kaydetti:

"Kevser'e en iyi şekilde bakmaya ve yetiştirmeye çalışacağız. Çok şükür zorlu sürecin arkasından sıcak yuvamıza kavuştuk. Gazze'deki olayları görünce kendi halimize daha çok şükrediyoruz. Çok şükür bugünümüze. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'mızdan, Bakanımızdan, kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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