Depremde ailesini kaybeden kadın, fotoğraflarla hasret gideriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazında eşi, 2 oğlu, 4 torunu ve gelinini kaybeden, kendisi de 21 saat sonra enkazdan çıkarılan 61 yaşındaki Saime Başal, yakınlarından geriye kalan fotoğraflarla hasret gideriyor.

Geçen yıl merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerde, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'nın çökmesi sonucu Başal ailesi de enkaz altında kaldı.

Saime Başal'ın 2 çocuğuyla yaralı kurtarıldığı enkazdan eşi Osman, oğulları Musa ve Sadık Başal, torunları Masal, Kerem, Zemzem ve Ravza Kırat ile gelini Evrin Başal'ın cansız bedenleri çıkarıldı.

Enkazdan 21 saat sonra çıkarılan ve Dicle Üniversitesi Hastanesinde 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisinin ardından taburcu edilen Saime Başal, geride kalan 2 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Aradan geçen 1 yıla rağmen yaşadığı travmayı atlatamayan, sık sık gözyaşı döken Başal, her gün yakınlarından geriye kalan fotoğraflara bakıp hasret gideriyor.

"Sürekli fotoğraflara bakıp ağlıyorum"

Saime Başal, AA muhabirine, deprem gecesi büyük bir sallantıyla uyandıklarını, gözünü açar açmaz saniyeler içinde enkaz altında kaldıklarını söyledi.

Eşinin yanı başında kelimeişehadet getirdikten sonra hayatını kaybettiğini belirten Başal, çocukları, torunları ve gelininden ise hiç ses alamadığını anlattı.

Başal, duygularını "Çocuklarımın sesini duyamadığım için içimde hasret kaldı. O anda keşke ben de ölseydim de bu acıyı çekmeseydim. Evim boş kaldı, bu hayatta neden yaşıyorum ki dünya zindan olmuş bana." sözleriyle dile getirdi.

21 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını kaydeden Başal, şöyle konuştu:

"Hastanede yaklaşık 15 gün kaldıktan sonra onların hayatını kaybettiğini öğrendim. İlk başta bana yaralı olduklarını söylediler. Eşimin hayatını kaybettiğini biliyordum ancak diğerlerini bilmiyordum. Sonunda bana anlattıklarında hayat bana zindan oldu. Teselliyi fotoğraflarda buluyorum. Ne elbise ne de başka bir şey kaldı geriye, sadece akrabalardan aldığım fotoğrafları var. Her gün fotoğraflara bakıyorum, dolapları da fotoğraflarla doldurdum. Sürekli fotoğraflara bakıp ağlıyorum. Geçen sene evdeydiler, sıcak bir ortamda oturuyordum ama şimdi kimseyi göremiyorum. Çok zor bir durum, Allah kimseye göstermesin."

"Annem ve ablamın enkazdan çıkması benim için umut oldu"

Enkazdan yaralı kurtulan Serkan Başal (22) ise deprem günü ağabeyi ile birlikte aynı odada uyuduklarını, deprem esnasında gözlerini açtıklarında binanın yıkıldığına şahit olduğunu söyledi.

Kolonun üzerinde durması nedeniyle hayatta kaldığını ifade eden Başal, şunları kaydetti:

"Ağabeyimin bağırışını duyan çevredeki vatandaşlar beni enkazın altından çıkardılar. Olayın şokuyla binaya sadece bakakaldım, daha sonra ağabeyimin yerini söyledim ama bir şey yapamadılar. Annem ve ablamın enkazdan çıkması benim için umut oldu, onlar sayesinde ayakta kalabildim. O gün yaşananlar aklımdan çıkmıyor. Depremde kaybettiklerimizin, akrabalarda bulunan fotoğraflarını aldık, onlara bakıp hasret gideriyoruz."