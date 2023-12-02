Depremde ailesini kaybeden genç kadın, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti

Asrın felaketinde Hatay'da ailesini kaybeden Buket Yıldırım, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti. Kendisi de enkazdan 4. saatte çıkarılan genç kadın; bacağının ampute edilmesiyle sağlığına kavuşarak, Antakya ilçesinde bulunan ve 23 yıldır faaliyet ailesine ait gösteren zeytinyağı fabrikanın başına geçti.

Asrın felaketinde Hatay'da ailesini kaybeden Buket Yıldırım, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti.

Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan ve enkazda kalan 23 yaşındaki Buket Yıldırım'ın; babası Servet, annesi Meltem, ablası Kadriye ve kardeşi Necmettin depremde hayatını kaybetti. Kendisi de enkazdan 4. saatte çıkarılan genç kadın; bacağının ampute edilmesiyle sağlığına kavuşarak, Antakya ilçesinde bulunan ve 23 yıldır faaliyet ailesine ait gösteren zeytinyağı fabrikanın başına geçti. Yaşama ve hayata olan azmiyle dikkat çeken Yıldırım, ticari hayatına devam ediyor.

"Babam daha önce devam ediyordu, vefat ettiği için işlere ben bakmak zorunda kaldım"

Depremle birlikte iş hayatını ani bir giriş yaptığını belirten Yıldırım, "Şirketimizde 23 yıldır zeytinyağı üretim yapıyoruz. 6 Şubat depreminde ailemi kaybettim. Sağ bacamı kaybettim. Daha sonra burada işlerimin başına geçmek zorunda kaldım. İş hayatına ani bir giriş yaşandı. İşe başlamak zorunda kaldım. Babam daha önce devam ediyordu, vefat ettiği için işlere ben bakmak zorunda kaldım. İşlere alışabildim. Bölgede genelde zaten babamdan dolayı tanınıyordum. İnsanlar tarafından güzel karşılandı bu durum. Hayata sıkı sıkı tutunmamız gerekiyor. Bu hayat bize bahşedildi ve yaşamak zorundayız" dedi. - HATAY