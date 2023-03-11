Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depreme Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesinin evinde yakalanan Merve Bayırlı (24), evleri hasar gördüğü için çadırda kalan ailesinin, ev sahibinin kira istemesiyle ikinci şoku yaşadıklarını söyledi. Bayırlı, ev sahibinin, annesini aradığını söyleyerek "'Kiranızı verin' demiş. Nasıl ister? Nasıl bir vicdan sahibi, bunu hiç anlamıyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 11 ili etkiledi. Depremden etkilenen binlerce kişi, AFAD tarafından Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilerek geçici barınmaları sağlandı. Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Merve Bayırlı, depremde yaşadıklarını anlattı. Gece sarsıntıyla uyanıp, şok yaşadıklarını söyleyen Bayırlı, "Salonda yerde yatıyorduk. Bir anda sesler duymaya başladık. Ondan sonra bir sarsıntı. Çocuklarımızı battaniyeye sardık, eşimin söylemesiyle kendimizi masanın atına atıp, korumaya aldık. O an düşündüğümüz şey 'Biz bittik' oldu. Bir baktık yağmurun altında bulduk kendimizi" diye konuştu.