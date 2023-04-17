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Depremde ağır hasar alan deposundan kurtarabildiği kitapları tezgahta satıyor

Depremde ağır hasar alan deposundan kurtarabildiği kitapları tezgahta satıyor

Güncel Haberler

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Ali Aydoğan, ağır hasar alan depodan kurtarabildiği kitapları kurduğu tezgahta satıyor.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Ali Aydoğan, ağır hasar alan depodan kurtarabildiği kitapları kurduğu tezgahta satıyor.

Kentteki bir tekstil firmasında çalışan Aydoğan, aynı zamanda da fuarlara katılarak kitap satıyor.

Depremde ağır hasar alan deposundaki kitapların bir kısmını kurtarabilen Aydoğan, Tarihi Maraş Çarşısı etrafına tezgah kurarak satışa başladı.

Ali Aydoğan, AA muhabirine, 15 yıldır kitapçılıkla uğraştığını anlattı. Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Aydoğan, "Benim de küçük bir kitap depom vardı. O kitaplardan da bir kısmı zayi oldu depremde. Çok şükür bizde ve çocuklarımızda bir şey yok. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin." dedi.

Aydoğan, bayram yaklaştığı için kentte yeni yeni hareketlenme olduğuna dikkati çekerek, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce ayağa kalkar, normal hayata döneriz." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Kahramanmaraş Türkiye Aydoğan Güncel Haberler

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