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Depremde ağır hasar alan binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı

Depremde ağır hasar alan binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaşanan deprem nedeniyle ağır hasar alarak boşaltılan ve yıkım sürecinde olan binalara yönelik denetim yaptı. Batıkent Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan bir binada hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Depremde ağır hasar alan binadan hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaşanan deprem nedeniyle ağır hasar alarak boşaltılan ve yıkım sürecinde olan binalara yönelik denetim yaptı. Batıkent Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan bir binada hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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