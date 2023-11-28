DEPREMDE AĞIR HASAR ALAN BELEDİYE BİNASININ YIKIMINA BAŞLANDI

KAYSERİ'de, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde ağır hasar alan, Yeşilhisar Belediye binasının yıkımına başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, bir çok ilde yıkıma yol açtı.Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlara uzun yıllar hizmet veren belediye binası da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı. Hizmet veremez hale gelen binanın, yetkililer tarafından yıkımına karar verildi. Vatandaşların talepleri ise geçici olarak ilçede bulunan Kadın Gençlik Merkezi'nde karşılanmaya başlandı. İş makineleri ile yıkımına başlanılan bina hakkında bilgi veren Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Belediye hizmet binamız, yaklaşık 70-80 senedir halkımıza hizmet veriyordu. Ama binalarında bir ömrü var. Onlarda ömrünü tamamladığında yıkılıp yerine yenilerinin yapılması gerekiyor. Bu anlamda biz adım adım da olsa binayı ayakta tutmaya gayret ediyorduk. Ancak, 6 Şubat depremlerinden sonra binamıza ağır hasar raporu verildiği için, yıkılıp yeniden yapılması için çalışmaları başlattık. Şuan da hükümet konağı binamızın yıkım aşamasındayız. Yıktıktan sonra inşallah yapımı ile ilgili çalışmaları başlatacağız dedi.

'2024 YILI İÇİNDE YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

Binanın çok uzun yıllar hizmet verdiğini söyleyen Başkan Taşyapan, Bu binamız 70-80 senede bir çok insana hizmet etmiştir. Farklı insanlar bu binada çalışmışlar. İnşallah bundan sonra da yine hizmet verecek binaların yapımına gayret edeceğiz. Şuan da hizmetimizi Kadın Gençlik Merkezi'nde yapıyoruz. Belediye hizmet binamızı hükümet konağı ile birlikte planladık. Binanın yapımı ile ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandı. Projesi hazırlandı. 2024 yılı içinde yapım çalışmalarına başlayacağız diye konuştu.