Depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı Güncel Haberler Düzce'deki depremde ağır hasar gören 5 binada yıkım çalışması tamamlandı. Düzce'deki depremde ağır hasar gören 5 binada yıkım çalışması tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Gölyaka ilçesi Sarıdere köyü olan 5,9 şiddetindeki depremin ardından, 300 ekibin desteğiyle başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bina ve bağımsız alanlarda yürütülen incelemeler sonucunda, "acil yıkım" kararı verilen binaların yıkılması için dün harekete geçildi. Kent merkezinde 2 ve Gölyaka ilçesinde 3 binanın yıkılmasının ardından molozlar temizlendi. Cumayeri ilçesinde Yaka Camisi ve Gölyaka ilçesinde Sarıdere Köyü Camisi de dün yıkılarak alanda temizlik çalışması yapıldı. Gölyaka ilçesinde ise 4 katlı bir apartmanın yıkım çalışmaları sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Ayvaz İklim Değişikliği Gölyaka Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Depremde ağır hasar alan 5 bina yıkıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.