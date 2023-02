Depremde 70 yakınını kaybeden kadın çocuklarıyla Trabzon'a geldi

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde 70 yakını vefat eden Tuğba Akdağ, çocuklarıyla Trabzon'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Doğu Karadeniz Kız Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Adıyaman'daki evinde ağır hasar oluşan 36 yaşındaki Akdağ, bir süre belediye otobüsünde, bir süre de çadırda kaldıktan sonra iki oğlu ile Trabzon'a geldi.

Akdağ, AA muhabirine, ilk depremin, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilen annesine refakat ettiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Deprem sırasında annesini sırtına, 8 yaşındaki küçük oğlu Anıl'ı da yanına alarak güvenli bölgeye ulaştırdığını, bu sırada hastanede panik dolayısıyla kargaşa yaşandığını anlatan Akdağ, "İnsanlar koşarken yere düştü. Bir kargaşa, curcuna vardı, nereden geldiğimizi şaşırdık. Sağlık personeli hastaları yoğun bakım ünitesinden dışarı çıkarmaya çalıştı." dedi.

Gece eşine ve diğer yakınlarına telefonla ulaşamadığını belirten Akdağ, sabah eve gittiğinde büyük bölümünün yıkıldığını gördüğünü aktardı.

Akdağ, kayınvalidesinin evinin yıkıldığını ve eşinin de onlarla enkaz altında kaldığını öğrendiğini ifade etti.

Kayınvalidesinin hayatını kaybettiği enkazdan eşinin 8 saat sonra yaralı kurtarıldığı bilgisini paylaşan Akdağ, evde dedesi ile kalan 11 yaşındaki oğlu Abdullah'ın ise bacağının kırıldığını kaydetti.

Akdağ, boynu ve omzunda çatlak olan eşinin tedavi altına alındığını, çocukları ve annesi ile belediye otobüsünde iki gün geçirdiklerini belirtti.

Annesi Ankara'daki hastaneye sevk edilince, birinin bacağı alçıda iki oğlu ile çadır kentte kalmaya başladıklarını, sonrasında da AFAD'a başvurarak Trabzon'a geldiklerini dile getiren Akdağ, "Çocukluğumda deprem yaşadım, hatta İstanbul depreminin ardından Adıyaman'a taşındık ancak böyle bir şeyle karşılaşmadım. Deprem sırasında yer adeta şişti, havaya kalktık, indik. Biraz daha devam etse yer ayrılacaktı. Bu depremlerde kayınvalidem başta olmak üzere 70 akrabamı kaybettim. Çok üzgünüm, nasıl bu durumu atlatacağız bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Depremin ardından askerlerin ve sağlık ekiplerinin hummalı bir çalışma içerisinde depremzedelere yardımcı olduklarını vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çadırlar kurulurken de artçı depremler devam etti. Çocuklarımla dört gündür buradayım ama daha uyuyamadım, her an için burada da olacak diye. Evimizi, eşimin oto aksesuar satışı yaptığı iş yerini kaybettik. Kimsenin bir şeyi kalmadı, bizim de her şeyimiz evin altında kaldı. Anne, baba olarak çalışıp çocuklarımızın ihtiyaçlarını gideriyorduk ama şimdi ne AŞ ne iş, hiçbir şey kalmadı. Bu bizim için çok ağır. Çocukların eğitimi var, şu anda onlar için çaba gösteriyoruz.

Devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. İnsanlar o kadar yardım gönderdi ki anlatamam, kimse aç bırakılmadı. Yemek, su, gıda hepsi vardı. Bakanlarımız bütün çadırlara geldi, 'geçmiş olsun' dedi. Hayır yapmak isteyen insanlar da geldi, çocuklara harçlık verdiler, Allah bin defa razı olsun."

Kente gelmelerine yardımcı olanlara teşekkür eden Akdağ, tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, ileride Trabzon'a yerleşmeyi düşündüklerini söyledi.