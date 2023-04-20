Depremde 65 öğrencisini kaybeden İnönü Üniversitesi normale dönmeye çalışıyor

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde 65 öğrencisi ile 7 personelini kaybeden Malatya İnönü Üniversitesi normale dönmeye çalışıyor.

Malatya'da, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda kamu kurumu ile birlikte İnönü Üniversitesi zarar gördü. Depremlerde yıkılan yapının bulunmadığı üniversitede 50 bina az hasar alırken, 20 yapı ise ağır hasar aldı. Depremde sonra uzaktan eğime geçiş yapan üniversitede bazı bölümlerde kısmen de olsa uygulamalı eğitimlere devam edilirken, normale dönme çalışmaları ise sürüyor. Depremlerde üniversite yerleşkesinde yıkılan yapının bulunmadığını kaydeden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversitemiz, şehrimiz 04.17'de büyük bir afetle sarsıldı. Arkasında bir depremler fırtınası diyebileceğimiz artçılarla beraber büyük depremleri yaşadık. Aynı gün 13.24'te büyük bir deprem daha yaşadık. Malatya'da asıl ağır yıkım da bu depremde oldu. Üniversitemiz de şüphesiz bu büyük afetten etkilendi. Fakat üniversitemiz ilk depremin ardından çok çabuk organize olup kurumsal kapasitesini devreye sokarak hem kriz yönetimine geçti bir taraftan da kapılarını şehrimize açarak şehrimiz için bir barınma sığınma alanı sıcak yemeğe ulaşma merkezi oldu. Yine AFAD'a lojistik görevi üstlenerek üniversite olarakta AFAD'a da çok destek verdik. Üniversitemizin topluma hizmet verme yönünde verdiği çalışmalar depremin ilk günlerinde ne durumdaydı bugün ne durumda. Deprem olduğunda üniversitemiz ara tatilde idi. Tıp fakültemiz eğitimdeydi diğer fakültelerimiz ara tatildeydi. Dolayısıyla öğrencilerimizin çok önemli kısmı depremi kendi memleketlerinde yaşadılar. Önce iyi ki ara tatildeyiz diye düşünüyordum ama bir iki hafta depremin üzerinden geçince bu düşüncem değişti keşke deprem olduğunda öğrencilerimiz burada olsaydı dedik çünkü 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 65 öğrencimiz ile 7 personelimizi kaybettik. Öğrencilerimiz burada yurtlarda olmuş olsaydı bu kayıpları vermezdik çünkü yurtlarımız sağlam çıktı. Hiçbir bir binamız yıkılmadı dolayısıyla can kaybına yaralanmaya sebebiyet verecek bir hasar oluşmadı. Sonrada yaptığımız incelemelerde üniversitemizin binalarında 50 bina az hasarlı bunların çok önemli bir kısmı kullanılabilir durumda lojmanlarımız hasarsız bu bir şans 20 binamız ağır bir binamız ise orta hasarlı" dedi.

"Hızlı bir şekilde normale dönmek için gayret gösteriyoruz"

Deprem sonrası normale dönmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Kızılay, "Depremde sonra senato ile üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı tüm ülkemizi ilgilendiren karaların uygulanmasıyla uzaktan eğitime geçtik uzaktan eğitim üniversitemizin tümünde devam ediyor. Uygulamalı eğitim verdiğimiz alanlarda ise öğrencilerimizin bir kısmı eğitim alıyor bir kısmı da bayramdan sonra gelerek eğitim almaya başlayacaklar. Öğrencilerimiz için şu anda en önemli problem yurtlarda depremzedelerin kalması dolayısıyla öğrencilerimizin kalacak yurt kontenjanı kısıtlı oldu. Yurtlarda depremzedeleri tahliye ettikçe öğrencilerimizi yurtlara yerleşmesini sağlıyoruz bayramdan sonra bunun daha da artacağını bekliyoruz çünkü uygulamalı eğitim alan çok sayıda öğrencilerimiz bayramdan sonra gelecek. Diğer öğrencilerimizin uzaktan eğitimi devam edecek. Üniversite giriş imtihanı üniversitemiz de yapılacak arkasında üniversitemizin öğrenci alacak tüm birimleri deprem öncesi nasılsa aynı şekilde öğrencileri alacağız hiçbir eksiklik aksama olmayacak. Bütün çalışmalarımız her hafta bir önceki haftadan daha hızlı normale deprem öncesi hale dönüş için bütün gayretimiz bunu sağlamak için" ifadelerini kullandı

"Bilimsel çalışmalar peyderpey başladı"

Üniversitede bilimsel çalışmalara peyderpey başlandığını aktaran Kızılay, "20 ağır hasarlı binamız da olan araştırma laboratuvarlarını güvenli hasarsız alanlara taşıyoruz. Taşıma işlemleri tamamlanınca inşallah o laboratuvarlarda da araştırma çalışmaları kaldığı yerden başlayacak. Gerek araştırma görevlilerimizden gerek hocalarımızdan gerekse de idare personellerimizden bu dönemde çok sayıda geçici görevlendirme veya geçiş için başvurular aldık bu başvuruların hiç birini kabul etmedik. Başka üniversitelere başvurup bize üniversite aracılığıyla talep gelmişse onları da hocalarımıza ihtiyacımız olması hasebiyle talepleri geri çevirdik. Biraz sabra biraz zamana ihtiyacımız var ben hocalarımızdan genel olarak bu yaklaşımı anlayışı görüyorum. Bu dönemde üniversitemizin en büyük önemli gücü olan beşeri sermayesini insan kaynağını çok değerli bilim inşaları hocalarımızı kaybetmeyeceğimize birlikte depremin yaralarını saracağımıza inanıyorum. Üniversitemiz deprem fırtınaların arkasında önemli bir insanı kaynağı kaybına uğramayacak. Ben konuda Yükseköğretim Kurulu başkanımız ve tüm üniversite rektörlerimizi de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu

"Sağlık hizmetleri depremin ilk anında itibaren devam ediyor"

Turgut Özal Tıp Merkezi'nin deprem sonrası sağlık hizmetlerine ara vermeden devam ettiğine de ifade eden Kızılay, "Turgut Özal Tıp Merkezi'mizde sağlık hizmetleri depremin ilk anında itibaren aralıksız iki buçuk aydır devam ediyor. Ayrıca Karaciğer nakli ameliyatları depremde iki hafta sonra başladı devam ediyor, kök hücre kemik iliği nakli ameliyatları depremden üç hafta sonra başladı hali hazırda devam ediyor, kanser hastalarımızın kemoterapilerine hiç ara vermeden devam ediyoruz. Tıp merkezimiz bütün önemli alanlardaki çalışmalarına ara vermeden ya da bir iki haftalık ara ile devam ediyor. Poliklinik çalışması ile acil servis ameliyatlarına ise depremin ilk dakikalarından bugüne kadar aralıksız devam ediyor. Polikliniklere gelen hasta sayımız deprem öncesine göre çok az Pazartesi günü polikliniklere bin 200 hasta başvurmuştu. Bu bizim normal zamanın dörtte biri kapasite bir başvuru şehrimizde insan sayımız artıkça polikliniklere başvurularda artacak. Dolayısıyla hastanemiz bütün poliklinikleriyle hizmete devam ediyor. Şu an da personelimizin en önemli ihtiyacı barınma ihtiyacı burada da her geçen hafta bir önceki haftaya göre mesafe alarak gidiyoruz. Bayramdan sonrada bu konuda daha da fazla mesafe alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.