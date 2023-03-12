Depremde 6 yakınını kaybedip, işten atılan belediye işçisine 'sahte rapor' suçlaması

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü (43), Kahramanmaraş depreminde 6 yakınını kaybetti. 10 günlük rapor alarak memleketine giden ve yakınlarını defnettikten sonra iş yerine dönüp, taziye telefonlarına cevap veren Kömürcü, 'Cep telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek' gerekçesiyle işten çıkartıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bana gelen ilk bilgilerde sahte rapordan bahsediliyor. Haksızlığa uğradıysa uğratanı cezalandırırız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 yakınını kaybetti. Deprem dolayısıyla 10 günlük rapor alarak memleketine giden Kömürcü, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü. İş yerinde taziye telefonlarına cevap veren Kömürcü, 'Cep telefonu ile meşgul olmak, görevi ihmal etmek' gerekçesiyle işten çıkarıldığını 3 Mart'ta cep telefonuna gönderilen kısa mesajla öğrendi. Olayın yaşandığı güne kadar hakkında herhangi bir işlem ya da tutanak olmadığını söyleyen Kömürcü, deprem felaketinin etkisini atamadan ikinci defa mağduriyet yaşadını belirtti.

"Bu kurumda 11 bin insan çalışıyor. Burası hukuk devleti. Yargı orada, belediye burada. 11 bin çalışan haksızlığa uğradığında yargı orada. Gidecek, hakkını arayacak. Bana gelen ilk bilgiler sahte rapordan bahsediliyor. Haksızlığa uğradıysa uğratanı cezalandırırız."