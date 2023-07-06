Depremde 49 kişinin öldüğü Emre Apartmanı'yla ilgili soruşturma tamamlandı

Tamamlanan soruşturmaya göre kusuru bulunan 2'si tutuklu 4 şahıs hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istendi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma ile Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı Emre Apartmanı'nda enkaz altında kalan 49 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı. Olay sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

Soruşturma çerçevesinde ilk etapta Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan Ahmet Y. ve Ali E. isimli 2 şahıs tutuklanırken, Nazmi T. ve Erol Ö. isimli sanıklar ise tutuksuz yargılandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen Emre Apartmanı soruşturması tamamlandı. Tamamlanan soruşturma ile Emre Apartmanı'nın inşaatından sorumlu olan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame ise 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, apartmanın standartlara ve statik projesine uygun şekilde inşa edilmediği vurgulandı

İddianamede, Emre Apartmanı'ndaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken olay yerine keşfe gidildiği ve enkazdan örnekler alındığı, 16 Şubat'ta da yer bilimci bilirkişilerle sismik inceleme yapıldığı belirtildi. Bilirkişilerin yaptıkları ilk tespitlere göre ise beton ve demir işçiliğinin yetersiz olduğu, düzensiz agrega kullanıldığı, temeldeki beton kalitesinin kötü olduğu, temel betonunda büyük ve kaymaya müsaade edebilecek yuvarlak çakıl taşları kullanıldığı, projede sürekli temel görünmesine rağmen bazı pabuçların birbirlerine kirişlerle bağlanmadığının tespit edildiği vurgulandı. Apartmanın yürürlükteki standartlara ve statik projesine uygun bir şekilde inşa edilmediği vurgulanırken Emre Apartmanı'nın mimari ve statik projelerinin birbirleriyle uyumsuz olduğu ve bu uyumsuzluk giderilmeden binanın inşa edildiği aktarıldı.

"İnşaattan sorumlu olan şahıslar yasal mevzuata uygun davranmadıkları için bilinçli taksirle hareket ettikleri kabul edilmeli"

Emre Apartmanı ile ilgili hazırlanan iddianamede, "Binanın inşasında kullanılan betonun kalitesiz olduğu ve beton içerisinde büyük çaplı taşlar bulunduğu, etriye aralıkları ve etriye kancalarının derecelerinin dönemin yasal mevzuatına uygun olarak yapılmadığı, binanın temelinin statik projede sürekli temel olarak görünmesine rağmen statik projeye aykırı tekil temel olarak inşa edildiği belirlenmiştir. Statik projede mevcut olan ve deprem dayanıklılığı için çok önemli olan perde duvarının inşa edilmediği ve binanın inşasında kullanılan bazı donatıların dönemin yasal mevzuatına uygun dayanıklılığı sağlamadığı, binada kullanılan beton sınıfının dönemin yasal mevzuatındaki startları sağlamadığı anlaşılmıştır. Statik hesap raporunda yumuşak kat düzensizliği ve burulma düzensizliği gibi deprem nedeniyle yıkılmada etkili olacak düzensizliklerin analiz edilmesine rağmen hesap raporuna uygun inşa edilmemesi sonucunda bu düzensizliklerin binanın yıkımına etki ettiği anlaşılmıştır. Emre Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Nazmi T. ile müteahhitleri Ali E. ve Ahmet Y'nin, teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen ve aynı zamanda mimari proje müellifi olan Erol Ö'nün meslekleri gereği tüm riskleri bilmelerine, ülkemizin deprem kuşağı içerisinde olması ve daha önce ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen meydana gelebilecek bir deprem neticesinde Emre Apartmanı'nın dönemin mevzuatına uygun olarak inşa edilmemesi durumunda yıkılabileceğini öngörecek durumda oldukları halde söz konusu siteyi yasal mevzuata uygun olarak inşa etmemeleri sebebiyle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulü gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.