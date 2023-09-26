Depremde 45 Kişiye Mezar Olan Bina İle İlgili Şok İddianame

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 45 kişinin hayatını kaybettiği İslahiye ilçesindeki Zaman Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede, binanın donatı detaylandırması yetersizliği, eksik ve hatalı proje ile malzeme kalitesizliği nedeniyle yıkıldığı vurgulanarak tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Depremde 45 kişiye mezar olan bina ile ilgili şok iddianame

Bina, donatı detaylandırması yetersizliği, eksik ve hatalı proje ile malzeme kalitesizliği nedeniyle yıkılmış

Tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 45 kişinin hayatını kaybettiği İslahiye ilçesindeki Zaman Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi. İddianamede, binanın donatı detaylandırması yetersizliği, eksik ve hatalı proje ile malzeme kalitesizliği nedeniyle yıkıldığı vurgulanarak tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Zaman Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan apartmanda 45 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Olay sonrası İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda binanın statik proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olan sanık Abdil Göğebakan hakkında hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

Kabul edilen iddianame ile binanın statik proje müellifi, fenni mesulü ve teknik uygulama sorumlusu tutuklu sanık Abdil Göğebakan'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bina, donatı detaylandırması yetersizliği, eksik ve hatalı proje ile malzeme kalitesizliği nedeniyle yıkılmış

Hazırlanan iddianamede, binanın yıkılmasına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen bilirkişi raporu hazırlandığı vurgulandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, kolon boyutları yetersizliği, kolon donatı alanı ve kiriş donatı alanı yetersizliği ile yetersiz donatı detaylandırması sebebiyle binanın yıkılmasında statik proje müellifi Abdil Göğebakan'ın sorumlu bulunduğu ifade edildi. Raporda, binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesizliği sebebiyle de tutuklu sanığın sorumlu olduğu belirtildi.

Bina projesini sanığın imzalama yeterlilikleri olmayan arkadaşları çizmiş

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şok bir detaya da yer verildi. İddianamede savunması yer alan sanığın, binanın projesini arkadaşlarının çizdiğini ve bu kişilerin de proje imzalama yeterlilikleri olmadığı için imzayı kendisinden rica ettiğini, kendisinin de hatıra binaen talebi kabul ederek imza attığını söylediği öne sürüldü.

İddianame: "Sanığın, eksik ve hatalı projeye sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır"

İddianamede, sanığın eksik ve hatalı projeye sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği de vurgulanarak, "Bahsi geçen söz konusu binanın statik projesini hazırlayan sanık Abdil Göğebakan'ın zemin etüdü yapılmadan inşaat yapılması, yeterli bir statik proje olmaması, kolon boyutları yetersizliği, kolon ve donatı alanları ile donatı detaylandırması yetersizliği sebepleri ile eksik ve hatalı projeye sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Binanın yapım aşamasında fenni mesul-teknik uygulama sorumlusu olan Abdil Göğebakan'ın donatı detaylandırması yetersizliğine ve malzeme kalitesizliğine rağmen eksik denetim yaparak inşaatın bu haliyle tamamlanmasına sebebiyet vererek üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.