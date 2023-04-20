DEPREMDE 414 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DİYARBAKIR'DA, MEZARLIKLARA DUYGU DOLU ZİYARETLER

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Ramazan Bayramı arifesinde aileler mezarlıklara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelenler depremde yaşamını yitiren yakınlarının kabirlerinde dualar etti. Gözyaşlarını tutamayan aileler mezarlıkların başında birbirlerine sarıldı.