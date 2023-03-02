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Depremde 4 bin yıllık mağara evleri de zarar gördü

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Depremde 4 bin yıllık mağara evleri de zarar gördü Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle ilkel bir apartmanı andıran 4 bin yıllık mağara evlerinin bir kısmında deprem sonrası yıkıntılar meydana geldi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle ilkel bir apartmanı andıran 4...

Depremde 4 bin yıllık mağara evleri de zarar gördü

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle ilkel bir apartmanı andıran 4 bin yıllık mağara evlerinin bir kısmında deprem sonrası yıkıntılar meydana geldi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle ilkel bir apartmanı andıran 4 bin yıllık mağara evlerinin bir kısmında deprem sonrası yıkıntılar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı asrın felaketinde Sivas'ın Gürün ilçesi de nasibini aldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede bulunan ve M.Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin zamanında yapıldığı düşünülen mağara evlerinin bir kısmında çökmeler yaşandı. Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartmanı andıran mağara evlerinde ki çökmede herhangi bir yaralanma olmadı.

Mağaralar depremde hasar gördü

Çayboyu Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, deprem sonrası mağaraların zarar gördüğünü ifade ederek, " M.Ö. 2 binli yıllarda Hititliler tarafından mağaralarımızın, 6 Şubat Kahramanmaraş ve Elbistan depremin oldukça hasar alıp bir kaç yerinde döküntüler oluşmuştur. Mağaraların çevresinde evlerimizin bulunduğu ve insanların yaşadığı yerler vardır. Burası için önlem alınması gerekiyor" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Sivas Gürün Yerel Güncel Haberler

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