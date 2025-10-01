Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 2'si tutuklu, biri tutuksuz, biri firari, 7'si kamu görevlisi 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel, tutuksuz sanık M.T. ile taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık ile tutuksuz yargılanan kamu görevlileri duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık M.T. savunmasında, depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın fenni mesulü olduğunu, yapılan tadilatların kendisiyle bir alakasının olmadığını iddia etti.

Hakkında 5 suçlama olduğunu ifade eden M.T, bu suçlamaların da bilirkişi raporlarıyla çürütüldüğünü belirterek, beraatını talep etti.

Tutuklu sanık Mustafa Pekel de savunmasında, suçsuz olduğunu söyledi.

Pastanenin iç dekorasyon işi için iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'ya anahtar teslimi anlaştıklarını belirten Pekel, şöyle konuştu:

"Bu pastaneyi 2003 yılında aldık ve 2017 yılında iç dekorasyon tadilatları yapıldı. Yapılan tadilatların binanın statik yapısına zarar verecek, yıkılmasına neden bir durum olduğunu düşünmüyorum. Tadilat işi için resmi izin alınmadı. Yıkılan bina ile ilgili kolon kesildi, perde duvara delik açıldı iddialarını kabul etmiyorum. Ben daha çok finansal, yatırım ve üretim alanlarından sorumluyum. Sami Bey daha çok dış pazarlamaya bakar. Son gelen bilirkişi raporlarında yapılan tadilatların binanın statik yapısını etkilemediği ortaya çıktı."

Mahkeme heyeti başkanının, "Neden teslim olmadınız, iki yıla yakın kaçak durumunu sürdürdünüz?" sorusuna Pekel, "Sosyal medyada yayılan asılsız haberler üzerine çok korktuk. Hakkımızda 870 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Biz kendimizi çok anlatmak istedik, suçsuz olduğumuzu kanıtlamak istedik ama hakkımızda çıkan asılsız suçlamalar yüzünden gelemedik. Burada suçsuz olduğumuzu belirtmek isterim ve beraat talep ediyorum." cevabını verdi.

Tutuklu sanık Sami Kervancıoğlu, ürünlerin pazarlanmasına yönelik şehir dışında zaman geçirdiğini, pastanelerde gerçekleştirilen tadilatlara yönelik detay bilmediğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta Kervan diye bir marka var ve bu benim değil Kahramanmaraş'ın markası. Ben burada emanetçiyim. Türkiye'nin farklı yerlerinde şubelerimiz var. Şubelerimizde yapılan tadilatları ayın büyük bir kısmında şehir dışında olduğum için takip etmem mümkün değil. İTÜ ve ODTÜ'den çıkan bilirkişi raporlarında bizim suçsuz olduğumuzu kanıtladı. Kolon kesildiğini yargı sürecinde öğrendim. Depremden sonra sürekli sosyal medyanın bizim üzerimizde yaptığı baskı var. Biz suçsuzuz, beratımızı talep ediyorum."

Müşteki avukatlarından Hasan Sınar, bilirkişi raporu ile mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığı iddiasında bulundu.

Pastane bölümünde gerçekleştirilen tadilatların binanın statik yapısını bozduğunu değerlendiren Sınar, "Araştırdık, yıkılan binanın bulunduğu bulvar üzerinde 219 bina var ve bu apartmanlar içinde yıkılan sadece 2 bina var. Bu 2 binadan biri Ezgi Apartmanı. Merhum Yakup Aktaş meslek hayatı boyunca 36 bina yapmış neden sadece Ezgi Apartmanı yıkılmış? Hayatını kaybeden Aktaş suçlanmak isteniyor. Oysaki tüm gerçekler apaçık ortada." ifadelerine yer verdi.

Diğer müşteki avukatları ise sanıkların tutuklanarak, en ağır cezayı almasını istedi.

Sanık avukatı Ersan Şen de dosyaya giren bilirkişi raporlarının en kapsamlı ve detaylı rapor olduğunu söyledi.

Pastanede gerçekleştirilen tadilatların binanın yıkılmasında payı olmadığını söyleyen Şen, "Bugüne kadar alınan ve dosyaya giren farklı üniversitelerden alınan bilirkişi raporlarının bir anlamı, bir amacı vardır. Kimse günah keçisi ilan edilemez. Yargılamaların sonucu beğenilir, beğenilmez bizim amacımız maddi hakikat ve adalete ulaşabilmektir. Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasının nedeni yapılan tadilatlar değildir. Bilirkişi raporunda da belirtilen, açıklanan her türlü simülasyonda bina yıkılıyor. Binanın statiğinde hata olduğu belirtiliyor. 2017 yılında yapılan tadilatların yanı sıra apartmanda 9 dairesi var müvekkilimin. Tadilatlar uzman kişilerce yapılmıştır. Buradan olası kast beklenemez. Yeniden bilirkişi raporunun alınması süreci geciktirecektir. Sanıkların tutukluluk halini gerektirecek ön şart sağlanamıyor. Ortada delil de yok. Müvekkillerimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Duruşmada ayrıca sanık avukatlarınca dosyaya bilimsel mütalaası sunulan inşaat mühendisi Ümit Şafak da tanık olarak dinlendi.

Yapılan bilimsel araştırmalarda binanın yıkılmasındaki en önemli nedenin statik hesap hatası olduğunu iddia eden Şafak, pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasında bir etkisinin olmadığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların mevcut durumlarının devamını ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise son bilirkişi raporunun bilimsel nitelikte olduğunu savunarak, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesi talebine karşı çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Y.A. ve tutuksuz sanık fenni mesulü M.T. hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar, 7 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.