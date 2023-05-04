Depremde 200 yıllık tarihi köprü ayakta kaldı Mahalle sakini Mehmet Ali Bahçeci: "Yeni yapılan köprüler yıkıldı ama bu sağlam" Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yeni yapılan köprülerin aksine 200 yıllık Hanne Çayı Köprüsü sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

Depremde 200 yıllık tarihi köprü ayakta kaldı

Mahalle sakini Mehmet Ali Bahçeci:

"Yeni yapılan köprüler yıkıldı ama bu sağlam"

HATAY - Hatay'da yaşanan depremlerin ardından yeni yapılan köprülerin aksine 200 yıllık Hanne Çayı Köprüsü sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da bir çok köprü hasar aldı. Bazı köprülerin kullanılmaz hale geldiği deprem sonrasında Hanne Çayı Köprüsü sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 yılı önce yapıldığı bilinen köprü üzerinden ise enkaz çalışmalarına katılan iş makinaları geçmeye devam ediyor. Güven veren köprü bugünlerde yeni köprülere göre daha çok tercih ediliyor.

"Deprem bu köprüyü etkilemedi"

Köprünün bulunduğu mahallesi sakini Kerim Aşgar, köprünün 200 yıl önce yapıldığını belirterek, "Depremin etkilemediği köprü sağlım" dedi.

"Yeni yapılan köprü yıkıldı ama bu sağlam"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Bahçeci, ise köprü hakkında şunu söyledi:

"Bu köprü 200 yıldan fazla yaştadır. Fransızlardan kalma bir köprü. Hanne Köprüsü olarak geçer. Yeni yapılan bir çok köprü yıkıldı. Ama bu köprü ayakta kaldı. Tarihi bir köprü. Kamyonlar ve iş makinalar üstünden geçiyor. Bir şey olmuyor. Yeni yapılan köprünün üstünden geçmiyorlar."