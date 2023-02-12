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DEPREMDE 153'ÜNCÜ SAATTE GELEN MUCİZE

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DEPREMDE 153'ÜNCÜ SAATTE GELEN MUCİZE

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremde Hatay'da 153'üncü saatte enkaz altında kalan Rabia Kalçın(28) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremde Hatay'da 153'üncü saatte enkaz altında kalan Rabia Kalçın(28) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde ekiplerin enkaz altında vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Konutlari 1. Kısım'da enkaz altında kalan ve ses veren Rabia Kalçın'ı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Rabia'yı enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sonrası Rabia hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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