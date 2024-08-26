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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Palmiye Sitesi müteahhidi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden Ali Babaoğlu'nun tutuklandığı mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Babaoğlu, depremde travma geçirdiği için İzmir'deki yazlığına gittiğini belirterek, yapı denetim kanununa göre binadan 15 yıl sorumlu olduklarını ve bir müteahhitin ömür boyu sorumlu olamayacağını savundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılarak 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden sanık Ali Babaoğlu'nun (61) tutuklandığı mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. 18 ay sonra yakalanan Babaoğlu, depremde travma geçirdiği için İzmir'deki yazlığına gittiğini belirterek, "Yapı denetim kanununa göre biz binadan 15 yıl sorumluyuz. Binaya 99 yılında başlandı, Adapazarı depremi oldu, sonra ruhsat gecikti. Bir müteahhit bir mühendis ömür boyu sorumlu olamaz" dedi.

?Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin depremde yıkılması sonucu 150 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. 2 kişinin kayıp olduğu ve soruşturmada zemin etüdünün göz kararıyla yapıldığı ortaya çıkan sitenin yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Hacı Ahmet Ersoy (80) ve Ali Babaoğlu (61) ile jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (54) 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

ARANIRKEN NOTERE GİDİP OĞLUNA VEKALET VERDİ

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin ifadesi alınırken, adreslerinde bulunamayan Ali Babaoğlu hakkında ise 14 Şubat 2023'te yakalama kararı çıkartıldı. Aradan geçen zamanda izine rastlanılmayan Ali Babaoğlu'nun üzerindeki gayrimenkuller ve araçların satışı başta olmak üzere kendi adına birçok işlemi yapabilmesi için 17 Mayıs 2024'te İzmir Karşıyaka 7'nci Noteri'ne giderek oğlu Mustafa Babaoğlu'na vekalet verdiği ortaya çıktı.

Babaoğlu, vekaleti verdikten 3 ay sonra İzmir Karşıyaka'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede SEGBİS sistemiyle Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sorgusu yapılan Ali Babaoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu.

ORTAĞINI YALANLADI

Aynı zamanda sitenin statik proje müellifi ve fenni mesulü de olan ve cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü bekleyen Ali Babaoğlu'nun mahkeme verdiği ifadesi ortaya çıktı. Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ortağı Mehmet Ersoy'un kendisi hakkında söylediği, "Müteahhit Ali Babaoğlu'ydu, ben müşterilere daireleri gösterdim" sözlerini de yalanlayarak şunları söyledi:

"Deprem gecesi travma geçirdim, bunalıma girdim. Kahramanmaraş'ın en büyük alışveriş merkezinin sahibiydim, enkaz alında kaldım. Trabzon Caddesi'ndeki işyerlerim yıkıldı. Bu nedenle İzmir'de bulunan yazlığıma geldim. Palmiye Sitesi'ni Mehmet Ersoy ile birlikte ortak yaptık, müteahhitleri bizdik, birlikte yaptık, Palmiye sitesi yapı ortaklığı kooperatifiydi. Binamız tamamen ruhsata göre yapılmıştır, binada ruhsat dışında büyüklük bulunmamaktadır. Yapı denetim kanununa göre biz binadan 15 yıl sorumluyuz. Bina yapımına 99 yılında başlandı, Adapazarı depremi oldu, sonra ruhsat gecikti. Bir müteahhit bir mühendis ömür boyu sorumlu olamaz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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