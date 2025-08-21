Depremde 130 Kişinin Ölümüne Neden Olan Kamu Görevlileri Hakkında Dava Açıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 19 kamu görevlisi hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karamanlı Mahallesi'ndeki Çuhadar Sitesi'nin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 130 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Sitenin yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sitenin statik proje müellifi Sıtkı Okumuş (57) 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılırken, siteyi yapan konut yapı kooperatifinin yönetim kurulu başkanı firari Enes Köksalmış'ın (58) dosyası ise ayrıldı.

Sitenin yıkılmasıyla ilgili kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmada tamamlanarak dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Ahmet T., Alaittin D., Cengiz Ş., Çetin H., Emre A., Esra Yaşmun Y., Fahri Y., Fatih D., Hacı Mehmet G., Hülya Ç., Mehmet D., Mehmet G., Mehmet Enver E., Melike Ö., Mustafa U., Osman Yaşar D., Sultan D., Zeynel Abidin Ş. ve Veli Ç. hakkında Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

19 kişinin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılıp meslekten menedilmelerinin istendiği iddianamede şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüphe olduğu belirtildi. İddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar 7 Kasım'da ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.