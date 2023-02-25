Depremde 11 yakını kaybetti; içimiz yanıyor, nasıl atlatacağız

Hatay'ın her sokağında yas var. Yakınlarını kaybeden insanlar acının tarifini yapamıyor ve bu acıyı nasıl atlatacaklarını bilmediğini söylüyor. Çocuklar, korkulu ve kaygılı en ufak bir ses duyduğunda ağlıyor. Depremde 11 yakını kaybeden kendi canını da zor kurtaran 39 yaşındaki çiftçi Cüneyt Cüneydoğlu, köylerindeki evinde ailesiyle taziyeleri kabul ediyor.

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"ÖLEN KUZENİMİN 8 ÇOCUĞU VARDI HEPSİ PERİŞAN"

Savaş çıksa bu kadar kötü olmayacağını dile getiren Cüneydoğlu, "Ölen halamın oğlunun 8 çocuğu vardı, hepsi perişan. Amcamın çocukları çocuklarıyla beraber hayatını kaybetti, arkalarında hiç kimse kalmadı. Savaş yaşasaydık herhalde bu kadar kötü olmazdı. Servet'in eski patronu İstanbul'da o 8 çocuğun ömür boyu okul masraflarını karşılayacak. Bize öyle söylendi, kendi aramızda da bir şeyler yapmaya çalışacağız. Gelecekten depremsiz bir hayat bekliyorum, deprem olmasın yeter" ifadelerini kullandı.