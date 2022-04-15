Depremde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı sanığı: Tek suçlu ben miyim?

İZMİR (DHA) - İZMİR'de 2 yıl önce meydana gelen depremde 11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı Yılmaz Erbek Apartmanı ile ilgili 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlarından 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mustafa Yılmaz, "Allah buraya kimseyi düşürmesin. Burası çok zor. Arsa sahibi olarak tek suçlu ben miyim? Torunlarımın büyüdüğünü göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim" dedi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki, 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı B bloğu da yıkıldı. Enkaz altında kalan 11 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi hakkında İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen eylül ayında görülen ilk duruşmasında binanın fenni mesul mimarı Nurettin Bozdoğan tahliye edildi. Geçen duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nden gelen ek bilirkişi raporunda, binada kolon kesilmediği, kolon inceltme yapılması durumunda binanın bu şekilde yıkılmayacağı belirtildi. Raporda binanın beton kalitesinin çok kötü olduğu, binanın yıkılmasının da buna bağlı olduğunun altı çizildi. Öte yandan kolon kesildiği iddiasıyla binanın altındaki bir marketler zinciri şirketi hakkında yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Söz verilen tutuklu sanık Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları bir kez daha reddetti. Yılmaz, "Müteahhit olmadığımı iddia ediyorum. Olsaydım kendime daha iyi bir yapı yapmaz mıydım? 59 yaşındayım, ilk kez sanık oldum. Kooperatifin kayıtlarını inceleyin. Adıma hisse varsa en ağır cezayı verin. Hayatım boyunca 5 kez anjiyo oldum. Allah buraya kimseyi düşürmesin. Burası çok zor. Arsa sahibi olarak tek suçlu ben miyim? Torunlarımın büyüdüğünü göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim" dedi. Konuşmaların ardından ara karar verildi. Sanık Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, taraf avukatlarına ek bilirkişi raporuna yazılı olarak itirazda bulunmak üzere 15 gün süre vererek duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi.