Depremde 11 gündür mahsur kalan kedi kurtarıldı Güncel Haberler HATAY'da, depremde hasar alan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde mahsur kalan kedi, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince 11 gün sonra kurtarıldı. HATAY'da, depremde hasar alan bir apartmanın 3'üncü katındaki evde mahsur kalan kedi, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesince 11 gün sonra kurtarıldı. Sosyal medyada bir kişinin, Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi Saadet Apartmanı'nın 5'inci katında depremin ilk gününden bu yana bir kedinin mahsur kaldığını ihbar etmesi üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Apartmanın 3'üncü katına sepetli vinç kuran ekipler, balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi kurtardı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konya Büyükşehir Belediyesi kedi Güncel Haberler

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