Deprem yaşanan Elbistan'dan Havza'ya teşekkür ziyareti

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üslerinden Elbistan'dan iş insanları, Havza'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Elbistanlı iş insanları Veli Özcan ve Murat Alkaya, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek, Elbistan'da yapılan çalışmalar ve yardımlar için teşekkür etti.

Nayman, iş insanları Özcan ve Alkaya ile deprem bölgesinde göreve başladığı ilk günlerde tanıştığını belirterek, "Her iki kardeşimiz de bizlerle yardım çalışmalarında gönüllü olarak gece gündüz mücadele etti. Orada birer görevli değil, gönüllü olarak hizmet ettik, bundan ötürü gururluyum." dedi.

Bu süreçte özellikle üç şey ile gurur duyduğunu dile getiren Nayman, şunları kaydetti:

"İlki, depremlerin ardından ilk bölgeye ilk yardım tırının Havza'dan gönderilmesi. İkincisi, nüfusuna göre Havza'nın bizim sorumluluk alanımıza en çok yardımı gönderen ilçelerden biri olması. Üçüncüsü ise Asarcık Kaymakamı olan eşim Fatma Gül Nayman hanımefendinin bana olan desteği. İnşallah bu birlik ve beraberlik ile bölgedeki yaraları hızlı şekilde saracağız. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke ve tüm deprem bölgesinde çalışmalara devam ediliyor. Öylesi bir yıkımın ardından oluşan gönül köprüleri sayesinde Havza'ya kardeşlik adına destek olma kararı alan kardeşlerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum."

Özdemir de ziyaretlerinden ötürü Özcan ve Alkaya'ya teşekkür ederek, "Havza ve Havzalılar olarak üzerimize düşeni yaptık ve her zaman da yapmaya hazırız. Depremin ilk gününden itibaren halkımız ve bizler, sizlere yardım eli uzatmak için çalıştık. Yaptığımız çalışmaların yerine ulaştığını sizlerden duymak, bizleri ayrıca onurlandırdı. Havzalı hemşehrilerim adına sizlere teşekkür ederim. Özellikle deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Elbistan'dan çiftçimize destek olmak için gelen ve Havza'nın kalkınmasına destek olmak isteyen değerli kardeşlerimizin bu düşünce hareketi, bizler için paha biçilemeyecek kıymettedir." diye konuştu.

Veli Özcan ise depremin ardından Elbistan'a ilk yardım tırının Havza'dan geldiğini vurgulayarak, "O tır, bizim için umudun ve yalnız olmadığımızın vücut bulmuş haliydi. Ardından Sayın Kaymakamım ve ekibi Hızır gibi yetişti. Cengiz beyin talimatıyla OSB'de kurulan koordinasyon merkezi ile yardımlar koordineli yapılmaya başlandı. Kaymakam bey ve Havza ekibi sayesinde eksi 35'leri bulan soğukta kısa sürede köy köy, kasaba kasaba yardım dağıtılmaya başlandı. Havza halkına, Kaymakamımız Cengiz Nayman'a, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve bize destek olan tüm görevlilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Özcan, Amasya bölgesinde çerezlik ayçiçeği ekimi yaptırdığını anlatarak, "Havza'nın ve Havzalı kardeşlerimizin bize desteklerini gördükten sonra Havza çiftçimize daha fazla gelir sağlayacak çerezlik ay çekirdeği ekimi yaptırmayı planlamaktayım. Havza OSB'de kuruyemiş paketleme tesisi kurarak hem Elbistan'ın hem de kardeş şehrimiz Havza'nın kalkınmasına destek olmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Murat Alkaya da gelen tırlarının büyük çoğunluğunun 55 plakalı olduğunu anlatarak, "Havza halkı bize dar günümüzde yardım elini uzatarak kardeş olduğunu gösterdi. Ardından bunu belediye meclisinden alınan kararla resmileştirerek bizleri kardeş şehir ilan ettiler. Elbistan halkı olarak kardeşlerimizin anısını ilçemizde yaşatmak için bir caddeye 'Havza' isminin verilmesi amacıyla taleplerimizi ilgili makamlara ilettik. Yiyecek ekmeğini bölüp gönderen tüm Havzalı kardeşlerimize, Sayın Kaymakamım ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürler ederim." diye konuştu.