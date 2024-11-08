Deprem Yardımcıları Maskesiyle Dolandırıcılık: 4 Tutuklama

Bilecik merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıttıkları kişileri "deprem bölgesine yardım" bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini belediye başkanı ve yardımcısı ile belediye mali destek hizmetleri müdürü olarak tanıtan şüphelilerin, bazı kişileri dolandırdığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, iki aylık takibin ardından şüphelilerin, "deprem bölgesine yardım" bahanesiyle güven telkin edip sahte proforma fatura ve belediyelere ait sahte kaşe düzenleyerek iş yeri sahiplerinden seramik, temizlik ve spor malzemeleri temin edip sevkiyat yaparak 3 milyon 500 bin liralık haksız kazanç ettiklerini belirledi.

Bilecik merkezli Ankara, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'de belirlenen 4'ü depo olmak üzere 13 adrese eş zamanlı "Sancak Operasyonu"nda 8 zanlı yakalandı.

Kocaeli'de yapılan çalışmada ayrıca, 845 bin lira değerindeki spor malzemeleri dolandırıcılığı engellendi.

Operasyonda, çok sayıda suçta kullanılan ekipman ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.