DEPREM TEMALI ESERİYLE DUYGULANDIRDI

Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) bahar dönemi kursları devam ediyor. Seramik branşında eğitim alan bir kursiyerin yaptığı 'deprem temalı' eser görenleri duygulandırdı.

Konyaaltı Belediyesi'nin, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde her yıl açtığı ücretsiz kurslardan binlerce vatandaş faydalanıyor. Devam eden 2023 bahar dönemi kurslarında da yaklaşık 2 bin 500 kursiyer eğitim görüyor. 30 farklı branşta 133 kursta eğitim verilirken kursiyerler, kendini geliştirmek istedikleri branşta eğitim görüyor. Daha çok ev hanımı ve emekli vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği kurslar, katılımcıların hobilerini gerçekleştirmesine ve yeni meslekler edinmesine olanak sağlıyor.

'DEPREMİ UNUTTURMAMAK ADINA YAPTIM'

Yabancı dilden yağlı boyaya, manikürden el işi sanatlarına birçok alanda devam eden kurslardan seramik branşında eğitim alan Naile Sonay Demir, el emeğiyle ürettiği 'deprem felaketi' temalı eseriyle dikkat çekti. Deprem felaketinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Demir, Arkadaşlarım bunun çok acı bir şey olduğunu ve yapmamam gerektiğini söylese de, depremi unutturmamak ve dikkat çekmek adına bunu yaptım dedi.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eserinin üzerine depremin gerçekleştiği saati ve etkili olduğu illerin ismini de yazdığını aktaran kursiyer Naile Sonay Demir, Yaşamını yitiren bir bebeğin tabutunu yaptım. Deprem bölgesinde sembolleşen bir köpeği yaptım. Yıkılan evleri ve etrafa saçılan eşyaları resmettim şeklinde konuştu. Deprem temalı eserinin yapım sürecini aktarırken göz yaşlarına hakim olamayan Demir, Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın. Orada evler yıkıldı, burada da bizler yıkıldık ama unutmadık biz onları dedi. Kurslardan çok memnun olduklarını aktaran Demir, bu hizmet için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.