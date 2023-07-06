Deprem Sultansuyu Harası'nda 235 milyonluk tahribata neden oldu

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürerken, çok sayıda yapının hasar gördüğü işletmede zararın 235 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. Yarış dünyasına kazandırdığı ünlü Arap tayları ile adından sıkça söz ettiren Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde de yıkım işlemlerine devam edilirken,, çok sayıda yapının hasar gördüğü işletmede zararın 235 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. Depremlerde işletmenin büyük çaplı zarar gördüğünü aktaran Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, 235 milyon TL olarak öngörülen zararın 250 milyon TL'ye ulaşabileceğini söyledi.

Safkan milyonluk atların yetiştirildiği tavlalarında depremlerde nasibini aldığını belirten Müdür Öcal," İşletmemizde üç adet at yetiştirdiğimiz tavlamız yıkılmıştır. İki adet tavlamız hasar görürken, atölye, ambar, yemekhane ile sosyal tesislerin bulunduğu binamız da yıkıldı. Yine Yeniköy mevkiinde bulunan bir çok yapı ağır derece hasar gördü. Tek tesellimiz ise işletmemiz de deprem merkezli can kaybı ile yaralananın olmamasıdır. Üç tavlamızın ihalesi yapılmak üzere yeni yapılacak tavlalar için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yaklaşık 60 milyon civarında ödenek tahsis edildi tavlaların yapım işlemlerine en kısa sürede başlanılmasını bekliyoruz" dedi.

İşletmede ki ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Öcal, " Depremin işletmemizde oluşturduğu maddi hasar 235 milyon TL civarında öngörülüyor, bu rakam 250 milyon TL civarında da olabilir. İşletmemizde maddi olarak ciddi bir hasar oluşmuştur umarız en kısa zamanda bu hasarı telafi ederiz. Yıkım ve yeniden yapılanma çalışmalarımız ise devam ediyor" diye konuştu.