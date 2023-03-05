Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tutuklu sayısı 247'ye yükseldi. 93 müteahhit tutuklandı Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından soruşturmalar devam ediyor. Yaşanan felaketin ardından 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi, 18 yapıda değişiklik yapan şahıs tutuklandı. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Elbistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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