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Deprem sonrası yapım süreci başlatılan konut sayısı açıklandı

Deprem sonrası yapım süreci başlatılan konut sayısı açıklandı

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 58 bin 629 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecinin başlatıldığını, 58 bin 629 konutun temellerinin atıldığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Asrın felaketinin 3'üncü ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Konutlarımız hızla yükseliyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Güncel Haberler

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