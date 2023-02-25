Deprem sonrası üst üste konulan hurda araçlar, havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler ile Hatay'daki 2 depremde hasar gören ya da kullanılamayacak duruma gelen araçlar, otopark ya da boş araziye çekilip üst üste konuldu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler ile Hatay'daki 2 depremde hasar gören ya da kullanılamayacak duruma gelen araçlar, otopark ya da boş araziye çekilip üst üste konuldu. Hatay'da hurda araç sayısı, binleri geçerken, otoparka çekilenler ise havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika arayla Hatay'da olan 6.4'lük ve 5.8'lik depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç, kullanılamaz hale geldi. Hatay'da moloz yığınları altında kalan ya da hasar alıp çöken binaların çevresinde bulunan araçlar, yetkililer tarafından belirlenen otopark ya da boş arazilere çekiliyor. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı görevlilerinin kullandığı çekicilerle sahada hasar gören, sahipsiz araçlar toplanıyor. Hasar durumu farklılık gösteren araçlar, güvenliği özel harekat polisi tarafından sağlanan park ya da boş arazilerde, kayıt işlemlerinin ardından çekiciden indiriliyor.