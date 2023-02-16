Deprem Sonrası Travma Yaşayan Suriyeli Çocuklar Psikolojik Destek Alıyor

Geçen hafta Suriye'yi etkileyen depremler çok sayıda çocuğu korkuturken bazılarının psikolojik destek almasına neden oldu.

Geçen hafta Suriye'yi etkileyen depremler çok sayıda çocuğu korkuturken bazılarının psikolojik destek almasına neden oldu.

Çocukların çoğu parklar ve okullar gibi kamusal alanlarda kalan aileleri ile beraber yaşıyor.

Halep'in Al-Jabriyeh bölgesindeki Abdul-Mutaleb okulu, şu anda içerisinde 75 çocuk bulunan 111 aileyi barındırıyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) depremden etkilenen çocuklara psikolojik destek veriyor.

SES 1 (Arapça): ADHAM BAKR, UNICEF Psikososyal Destek Görevlisi:

"Genel olarak psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Bu, savaştan sonra ihtiyati bir şey haline geldi. Rutin olarak yaptığımız bir şeydi. Suriye için yeni olan deprem gibi bir felaketi yaşadığımızda ertesi gün psikolojik ilk yardım denen bir uygulama başlattık. Çocuklar hatta aileleri bariz travma yaşamışlardı."

SES 2 (Arapça): SAFAA SALOURA, Athar projesinin başkanı:

"Depremden sonraki ilk günlerde çocuklarda büyük bir korku vardı. Birçok çocuk kaldıkları odalarda köşeye çekilip kendilerini izole etmeye çalışıyordu, biz ise onları aktivitelere dahil etmek ve dışarıya çıkarmak için elimizden geleni yaptık. Psikolojik destekten yararlanlarla samimiyet ve daha fazla etkileşim kurduk. Çocukların yüzlerinde gülücükler görmeye başladık."

Ancak başta sığınma evinde kalanlar olmak üzere pek çok vatandaş, mümkün olan en kısa sürede normal yaşamlarına dönmeyi umut ediyor.

SES 3 (Arapça): SANA AL-KURDİ, Halep sakini:

"Çocuklarım burada diğer çocuklarla birlikte stres ve enerjilerini atıyor. Depremi düşünmeyi bıraktılar, bu olumlu bir şey. Durumun düzelmesini umuyoruz çünkü bildiğiniz gibi insanın kendi evi barınaktan daha iyi bir yer. Burada arkadaşlarım var. İnsanlar burada birbirlerine yardım ediyorlar ancak normal hayatlarımıza geri dönmeliyiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Halep'ten bildiriyor. (XHTV)