DEPREM SONRASI TALEP YÜZDE 90 ARTTI; BETONUN İÇİNDEN GAZETE KÜPÜRÜ, TAHTA, KÖPÜK ÇIKIYOR

KADIKÖY Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında Kahramanmaraş Depremi sonrasında başvuru yoğunluğu yaşanıyor. İncelenen bazı beton numunelerinin iç yapısında gazete kupürü, strafor köpük, tahta gibi malzemeler dikkat çekti. Laboratuvar yetkilileri, yeni binalarda da inceleme başvurularının arttığını belirtti.

Kadıköy Belediyesi'ne ait beton ve zemin laboratuvarında, ilçede inşaat faaliyetlerine devam edilen yapıların ve ilçe sakinlerinin başvuruları sonucu binalarından alınan numunelerin deprem risk tespitine yönelik incelemeleri gerçekleştiriliyor. İnşaat faaliyetleri devam eden binalardan alınan beton numuneler, su dolu havuzlarda 7-28 gün bekletildikten sonra, özel makinelerle test ediliyor. Laboratuvarda eski binalara dair örnekler de ilçe sakinlerinin başvuruları üzerine inceleniyor. Merkezde, çoğunluğu eski binalardan alındığı görülmüş numunelerdeki deniz kabuğu, deniz taşı ve bazı hatalı uygulama gerçekleştirilmiş yeni inşaatlara dair örneklerde gazete kupürü, strafor köpüğü, tahta gibi malzemelere rastlandığı görüldü. Laboratuvar yetkilileri, başvuruların eski binaların yanı sıra yeni binalarda da arttığını bildirdi.

"DEPREMDEN SONRA İNCELEME TALEPLERİNDE YÜZDE 90 ARTIŞ VAR"

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