Deprem Sonrası Psikososyal Destek Ekipleri Görevlendirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi. Ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım sağlamak amacıyla görevlendirildi.
PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.