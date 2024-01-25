Deprem Sonrası Psikososyal Destek Ekipleri Görevlendirildi

PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin ardından kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.