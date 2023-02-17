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Deprem sonrası piyasanın 2023 büyüme beklentisinde düşüş

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Deprem sonrası piyasanın 2023 büyüme beklentisinde düşüş

Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara sosyal medya hesabındaki paylaşımında, büyüme beklentisindeki düşüşün depremin etkisi olduğunu değerlendirdi.

Enflasyon beklentisinde yükseliş

Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bir önceki anket dönemine göre yükselerek yüzde 32,46'dan, yüzde 35,76'ya çıktı.

Ankete katılanların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 23,12 lira iken, bu anket döneminde 22,84 lira oldu.

Şubat ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcı tarafından yanıtlandı.

DW / SSB, EC

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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