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Deprem Sonrası Panik: Yakınlarına Ulaşamayanlar Zor Anlar Yaşadı

Deprem Sonrası Panik: Yakınlarına Ulaşamayanlar Zor Anlar Yaşadı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Bilecik'te de hissedildi. Deprem sonrası yakınlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlar panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, yaşadıkları korku ve endişeyi aktardı.

Deprem sonrası yakınlarına ulaşamayanlar panik yaşadı

BİLECİK - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, yakınlarına ulaşamayanlar panik yaşadı.

Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, evlerde avizelerin, dolapların, masaların sallanması cep telefonu kameralarına yansıdı.

"Baya bir panik yaşadık biz burada"

Deprem sonrası kendinin sokağa atan Dilek Gacal, "İstanbul merkezli bir deprem olduğu söyleniyor. Bilgi kirliliği var sanırım, 6,2 deniyor. 4 şiddetli deniyor. Şuan bende İstanbul'da ki yakınlarımı arıyorum. Ulaşmaya çalışıyorum ama hatlarda çekmiyor. Baya bir panik yaşadık biz burada. Yakınlarımıza ulaşmakta sorun yaşıyoruz" dedi.

"Biraz deprem oldu çok korktuk"

Esnaf Esra Kubat ise, "Biraz deprem oldu çok korktuk, haberlere baktık hemen eşimizi dostumuzu aradık umarım kimseye bir şey olmamıştır herkese çok geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Güncel
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