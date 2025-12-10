Haberler

Sındırgılı kadınlar atık gazeteleri sepete dönüştürüyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki kadınlar, depremlerin ardından evlerini atölyeye dönüştürerek atık gazeteleri geri dönüştürüp kağıttan sepet üretiyor. Bu süreç, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de üretim, kadınlar için bir terapi haline geliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından evlerini ve boş depoları atölyeye çeviren kadınlar, atık gazeteleri geri dönüştürerek kağıttan sepet üretimi yapıyor.

İlçede 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim alan kadınlar, atölyelerini evlerine ve bazı boş depolara taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 5 bin adetlik kağıttan yapılmış sepet siparişini tamamlamak için evlerinde ve mahalle aralarındaki müsait alanlarda bir araya gelen kadınlar, topladıkları eski gazeteleri geri dönüştürüyor.

Kadınların elinde titiz bir süreçten geçen gazeteler ev ortamında kesilip tutkallandıktan sonra ince çubuklara dönüştürülüyor.

Geleneksel örme teknikleriyle şekillendirilen çubuklar, boyama işleminin ardından dayanıklı ve estetik sepet halini alıyor.

Atık gazeteleri değerlendiren kadınlar, sattıkları kağıt sepetlerle aile bütçelerine katkı sunuyor.

Kursiyerlerden Halime Bahadır, AA muhabirine, sepet üretiminde düz paket kağıtları yerine özellikle eski gazeteleri tercih ettiklerini söyledi.

Bahadır, şunları kaydetti:

"Bu işe başlamanın esas amacı sıfır atık. Evde kalan, değerlendirilmesi gereken ürünleri kullanıp sonuçta güzel bir eser ortaya çıkarıyoruz. Temel malzememiz, gazeteden yaptığımız çubuklar. Gazeteleri belirli ölçülerde kesip çöp şiş yardımıyla sararak çubuk haline getiriyoruz. Çubuklar oluşturulduktan sonra artık istediğiniz modeli ve tasarımı çıkarabiliyorsunuz. Şu anda banyoda sabunluktan büyük sepetlere kadar birçok alanda kullanılabilecek ürünler hazırlıyoruz. Malzemeyi elinize aldıktan sonrası tamamen hayal gücüne kalıyor."

"Fırça darbeleriyle ruhumuzu şekillendiriyoruz"

Kursiyer Zehra Meydan da deprem sürecinde üretimin kendilerine moral verdiğini dile getirerek, bir arada çalışmanın psikolojik olarak olumlu etkide bulunduğuna dikkati çekti.

Zor günlerin ardından normal hayata dönmeye çalıştıklarını ifade eden Meydan, "Depremlerle yaşıyoruz ama yılmıyoruz. Her şeye rağmen üretmek, hayatımıza renk katıyor. Hem sepetlerimizi şekillendirip boyarken, motivasyonumuz da artıyor. Fırça darbeleriyle aslında ruhumuzu da iyileştiriyoruz." diye konuştu.

Meydan, deprem nedeniyle ara verilen 5 bin adetlik sipariş sürecine hızla geri döndüklerini ve zihinlerini üretime yorarak stres attıklarını vurguladı.

"Sallansak da toparlanmak için evlerde üretiyoruz"

Kursiyerlerden Zeynep Güçlü de üretim sürecinin kendileri için bir terapiye dönüştüğünü belirtti.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra evlerinde veya müsait depolarda boyama yaptıklarını anlatan Güçlü, "Depremlerde sallansak da kendimizi toparlamak için bu siparişleri bitirmeye çalışıyoruz. Kendimizi bu şekilde motive ediyoruz. Bize terapi gibi geliyor. Hem kendimize maddi hem de manevi anlamda destek sağlamış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
