Deprem sonrası İstanbul'da göç hareketi: En çok taşınmak istenen il Samsun

İstanbul'daki deprem sonrası göç hareketinin çıktıları paylaşıldı. Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine taşınma taleplerinin arttığı kaydedilirken, en çok göç edilmek istenen il ise Samsun oldu.

Deprem sonrası İstanbul'daki göç hareketinin çıktıları paylaşıldı. Özel bir taşımacılık şirketinin kendii istatistiklerden yola çıkarak hazırladığı raporda deprem sonrası ilk 30 gün 2022'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldı. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine taşınma taleplerinin arttığı kaydedilirken, en çok göç edilmek istenen il ise Samsun oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 20'sinin yaşadığı megakent İstanbul'un demografik yapısı değişiyor. Kiraların gittikçe yükselmesi, şehirde yaşamayı her geçen gün zorlaştırırken, 6 Şubat'ta deprem korkusuyla yeniden yüzleşen İstanbullular çareyi başka illere göç etmekte buldu. Ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine göç eden İstanbulluların en çok taşınmak istediği şehir Samsun olurken, bunu Trakya ve İç Anadolu illeri takip ediyor.

Şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da tersine göç hareketi başladı. 1980'lerden bu yana yoğun göç alan ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul, artık göç veren il olarak konumlanıyor. Yeni nesil anahtar teslim taşıma hizmeti sunan eTaşın'ın hazırladığı rapor ise depremlerin sonrasında İstanbul'daki göç hareketlerinin karnesini çıkarttı.

DEPREM SONRASI TAŞINMA TALEPLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU

eTaşın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bine yakın müşterisinin taşınma taleplerini inceleyerek bir rapor hazırladı. Raporda, şubat ve mart 2023'teki talepler, 2022'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldı. Rapor kapsamında İstanbul çıkışlı taleplerin dört bölgede toplandığı gözlendi. Bu bölgelerin sırasıyla İç Anadolu, Karadeniz, Trakya ve Akdeniz olduğunu belirten eTaşın Kurucu Ortağı Kadir Nezih Elgün, konuya dair "6 Şubat itibarıyla yaşanan depremlerin ardından taşınma taleplerinde büyük değişiklikler gözlendi. Depremi takip eden hafta taşınma talepleri sert düşüşle 4'te 1 oranına inerken, sonrasında ise hızla artış yaşandı. Depremlerin ardından İstanbul çıkışlı taşınma taleplerini incelediğimiz rapora göre İstanbul'un artık göç alan değil, göç veren kent konumuna geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun başlıca sebeplerinin arasında ise olası İstanbul depreminin yol açtığı korku ve kiraların yüksek fiyatlara ulaşması yer alıyor" dedi.

SAKARYA'YA TALEP 8 KAT ARTTI

Elgün, "Son dönemde İstanbul'daki konut fiyatlarının hızla artmasıyla Trakya'ya doğru yoğun bir göç hareketliliği başlamıştı. Depremle birlikte bu göç hızlandı ve sınırlarını genişletti. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Eskişehir, Kayseri ve Samsun gibi şehirlere geçen yıla göre yoğun bir şekilde göç edildiğini görülüyoruz. Bu şehirleri ön plana çıkaran etmenler ise deprem riskinin az, konut ve arsa fiyatlarının ise daha uygun düzeyde olması. Bu illere olan taşınma talebi, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama 3 kat yükseldi. Hatta Sakarya, 8 kat fazla talep alarak Marmara Bölgesi'nin tümünde açık ara en çok taşınılmak istenen şehir oldu. Çanakkale 5, Edirne, Tekirdağ ve Bursa ise 2 kat daha fazla talep aldı" ifadelerini kullandı.

İÇ ANADOLU'DA EN ÇOK TAŞINILAN ŞEHİRLER KAYSERİ VE ESKİŞEHİR

"İç Anadolu Bölgesi'ne baktığımızda özellikle büyük şehirlerin geçen senenin aynı aylarına kıyasla ortalama 8 kat daha fazla taşınma talebi aldığını görüyoruz" diyen Kadir Nezih Elgün sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sanayileşmenin yüksek olduğu şehirlerden Kayseri, Eskişehir ve Ankara taşınmak istenilen şehirler arasında üst sıralara yerleşti. Bölgenin bir diğer büyük şehri Konya'ya olan talep ise kayda değer değişiklik sergilemedi. Eskişehir'e geçen seneye oranla 18 kat fazla talep görürken, Kayseri'de 7, Ankara'da ise 4 kat artış söz konusu."

DEPREM SONRASI İSTANBULLULARIN EN ÇOK TAŞINMAK İSTEDİĞİ ŞEHİR: SAMSUN

Karadeniz'e ilginin arttığını belirten Elgün, "En çok taşınılmak istenen şehir olan Samsun 16 kat taşınma talebi alırken, bu oran Ordu'da 6, Giresun'da 4, Trabzon'da ise 3 kat olarak kayıtlara geçti. İstanbul'dan yoğun bir şekilde taşınma talebi alan 4 bölge içinde ortalama 3 katlık büyüme ile görece en düşük bölge olan Akdeniz'e taşınma talepleri Antalya'ya 4, Mersin ise 2 kat arttı. Bunun yanı sıra İzmir, Kocaeli gibi şehirlere taleplerde de sert bir düşüş yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

"GÖÇ ALAN ŞEHİRLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ DEPREM RİSKİNİN AZ OLMASI"

"Trakya, İç Anadolu, Orta-Doğu Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere, öne çıkan dört bölgeyi incelediğimizde, göç edilen şehirlerdeki ortak özelliklerin başında deprem riskinin az olması, konut ve arsa fiyatlarının İstanbul'a oranla düşük bir seyir izlemesi" diyen Nezih Elgün, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Ortaya çıkan tabloda geçmişte Samsun-Trabzon hattından yoğun göç alan İstanbul için şu anki tersine göç akını sürpriz değil. Öte yandan İç Anadolu Bölgesi'nde sanayileşmenin yoğun olduğu Eskişehir ve Marmara Bölgesi'nde Sakarya da bu nitelikleriyle oldukça cazip."