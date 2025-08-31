Deprem Sonrası Hayvancılıkla Yeniden Ayakta: Kırmızıgül Ailesinin Başarı Hikayesi

Deprem Sonrası Hayvancılıkla Yeniden Ayakta: Kırmızıgül Ailesinin Başarı Hikayesi
Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde ahırları yıkılan Halil İbrahim Kırmızıgül, devlet desteğiyle kayıplarını telafi edip hayvan sayısını 800'e çıkardı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde ahırlarının yıkılması sonucu 32 küçükbaşı telef olan Halil İbrahim Kırmızıgül, devlet desteğiyle eksiğini kapatarak hayvanlarının sayısını 2 yılda 800'e çıkardı.

Kırıkhan ilçesinde hayvancılık yapan 48 yaşındaki Kırmızıgül'ün Mahmutlu Mahallesi'ndeki 3 ahırı, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.

Ahırlarındaki 400 koyun ve keçiden 32'si telef olan besici, Tarım ve Orman Bakanlığının afetzede üreticiler için verdiği desteğe başvurdu.

Evli ve 8 çocuk sahibi Kırmızıgül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hibe edilen 32 küçükbaşla hayvan sayısını yeniden 400'e çıkardı.

Küçükbaşları yeni doğumlarla 2 yılda 800'e ulaşan Kırmızıgül, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar meranın yolunu tutuyor.

Yeni ahırlar inşa ettirdi

Halil İbrahim Kırmızıgül, baba mesleği hayvancılığa çocuk yaşlarda başladığını söyledi.

Depremin etkilerine rağmen mesleğini sürdürdüğünü ve 3 yeni ahır inşa ettirdiğini dile getiren Kırmızıgül, "Çok kötü günler yaşadık ama Allah devletimizden razı olsun kaybımı karşıladı. 3 ahırım yıkıldı, 32 hayvanım öldü. Devletimiz 32'sini de geri verdi." dedi.

Kırmızıgül, hayvanlarını otlatmak için her gün saat 05.00'te uyandığını, günde bir kez de süt sağımı yaptığını anlattı.

Ailesinin geçimini hayvancılıktan sağladığını belirten Kırmızıgül, şöyle konuştu:

"Bundan başka gelirimiz yok. Hayvancılıkla geçiniyor, süt sağıyor, yavruları oluyor satıyoruz. Birazını damızlık olarak bırakıyoruz. Akşam 9'a kadar hayvanlarla birlikteyim. Sonra onları ahıra koyup çocuklarımın yanına gidiyorum."

Kırmızıgül, yardımlardan dolayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
500
