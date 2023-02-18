Deprem Sonrası Gidecek Yeri ve Parası Olmayan Suriyeliler Parklara Sığındı

HALEP, 18 Şubat (Xinhua) -- 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te birçok insanı bir kez daha evsiz bıraktı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'in Aziziye bölgesinde eşyalarını aramak için geri dönen yeriden olmuş insanlar, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

HALEP, 18 Şubat (Xinhua) -- 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremler Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te birçok insanı bir kez daha evsiz bıraktı.

İnsanların büyük bölümü aileleri için kalacak yeni yer bulmak zorunda. Parası olanlar otellere gitmek veya güvenli bölgelerde ev kiralamak gibi seçeneklere sahip. O kadar şanslı olmayanlarsa barınma alanına dönüştürülmüş okullara, hatta parklardaki geçici çadırlara sığınmak zorunda kalıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te çadırlarda yaşayan yerinden olmuş insanlar, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Hummam Şeyh Ali/ Xinhua)

Bustan el Kasr bölgesindeki al-Shahba parkında, yaklaşık 149 kişinin barındığı 24 çadır kuruldu. Bazen 10'u geçkin kişi aynı çadır altında kalabiliyor.

Xinhua, depremlerin ardından Çarşamba günü güneşli bir günde parkı ziyaret etti. Çocuklar günlerce süren çetin soğuk havanın ardından çadırların dışında oynarken, aileleri ruhen ve bedenen çok yorgun görünüyordu. Üzüntü ve yorgunluk yüzlerinden okunuyordu.

Özellikle kışın dondurucu soğuğuyla bilinen Halep'te, muhtemelen aşırı düşük sıcaklıklara maruz kalmaktan herkes öksürüyordu.

Suriye'nin Halep şehrindeki parkta yerinden olmuş çocuklar görülüyor, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Yerinden olmuş kişilerden biri olan Ahmad Wannous, depremin ardından evinden kaçarak bu parka sığınmış. Oğlu, eşi ve 10 kişilik geniş ailesi ile bir çadırda yaşıyor.

Xinhua'ya konuşan Wannous, yaşananların inanamadığı bir kabus gibi olduğunu söyledi.

Wannous olanları, "Beni uyandırdıklarında bunun gerçek olduğunu anlayamadım. Çevredeki binalardan taşlar düşerken oğlumu kucağıma alıp caddeye koştum. Kabus gibiydi" diye anlattı.

Depremin verdiği hasarı savaşın vermediğini söyleyen Wannous, "Savaş bizim için depremden çok daha kolaydı. Savaşta sıkıntı evimize ulaştığında başka mahalleye, başka yere gittik ama bu depremden kaçmak mümkün değildi" dedi.

Wannous oturduğu bina hala ayakta olduğu için şanslı ancak güvenlik ekipleri izin verene kadar evine giremeyecek.

Wannous, durumunun Halep'teki herkes için zor olduğunu belirtti.

Suriye'nin Halep şehrindeki halka açık parkta yerinden olmuş çocuklar görülüyor, 16 Şubat 2023. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Yerel yönetim ve Çevre Bakanlığı Pazar günü, Suriye genelinde depremzedeler için toplam 275 barınak sağlandığını açıkladı.

Bakanlık, ülkenin kuzeyindeki Halep şehrinde 235, kuzeybatıdaki Lazkiye'de 32, Hama'da 5 ve Tartus'ta 2 barınak bulunduğunu bildirdi.

Suriye Sağlık Bakanlığı Salı günü, depremden kaynaklanan son ölü sayısının 1.414'e, yaralı sayısının da 2.357'ye ulaştığını duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son verilerine göreyse, depremde Suriye'nin hükümet ve muhalefet kontrolündeki bölgelerinde yaklaşık 7.000 kişi hayatını kaybetti.