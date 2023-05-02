DEPREM SONRASI DÖNDÜĞÜ EVİNİN YIKILDIĞINI BAHÇESİNDE YARIK OLUŞTUĞUNU GÖRDÜ

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, yalnız yaşayan Zahide Erbaş (72), 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin ardından evini terk ederek kızının yanına yerleşti. Aylar sonra geri dönen Erbaş, evinin büyük bölümünün yıkıldığını, bahçesinde dev yarık oluştuğunu, elma ağaçlarının yerinden söküldüğünü gördü.

Doğanşehir ilçesine bağlı Doğu Mahallesi'nde 3 dönümlük arazisindeki kerpiç evde yaşamını süren Zahide Erbaş, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremde korkuyla dışarı çıktı. Bu depremin ardından Erbaş, şehir dışındaki kızının yanına gitti. Erbaş, aylar sonra dün yeniden köyüne döndüğünde karşılaştığı manzara ile büyük şok yaşadı. İlk depremde havanın karanlık olması nedeniyle fark edemediği evinin peş peşe meydana gelen depremlerde büyük oranda yıkıldığını gören Zahide Erbaş, bahçesinde dev bir yarık oluştuğunu ve çöken arazinin elma ağaçlarını yuttuğunu fark etti.

Uzun bir aradan sonra döndüğü evinde felaketin boyutuyla karşılaştığını belirten Zahide Erbaş, Burası düz bir bahçeydi ama şimdi içinde yuvarlak yarık oluşmuş, elma ağaçları yok olmuş. Ben de daha yeni görüyorum ve büyük şok yaşıyorum. İlk çıktığımda hava karanlıktı

fark etmemiştim, depremde evim de yıkılmış dedi. (DHA)