Deprem Sonrası Bina Dayanıklılık Testi Taleplerinde Büyük Düşüş

İSTANBUL'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artış gösteren bina dayanıklılık testi taleplerinde büyük düşüş yaşandı.

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "O dönem günde yaklaşık 300 başvuru oluyordu. Şu an günde 5 başvuru ancak oluyor" dedi. Yıldırım, "Adana'da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları arttı. 'Binam sağlam mı?' sorularına yanıt arayanlar, deprem dayanıklılık testi yapan üniversitelerin ve belediyelerin kapısını çaldı. Depremden sonraki ilk 1 aylık süreçte, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Analiz Raporu Başvuru Formu' için depremden sonra 3 ay içinde 4 bin başvuru yapıldı. Ancak bu sayı son 1 ay içinde bu sayı 50'ye kadar düştü. 25 Temmuz'da ise sadece 5 başvuru gerçekleşti.

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, başvuruların son durumu hakkında bilgi verdi.

'DEPREMDEN SONRA 3 AY İÇİNDE GÜNDE 200-300 BAŞVURU YAPILRIKEN ARTIK GÜNDE 5 BAŞVURU ANCAK YAPILIYOR"

Yıldırım, 'Depremden sonra 3 -4 binlere yakın müracaat vardı o günlerde. Bu müracaatlar son günlerde 50, 100' e düştü. O günkü depreme önem verme durumu şu an yok. Bu müracaatlar ilk başlarda depremden sonra 15 gün içerisinde 3 bine ulaştıysa günde 200-300 tane başvurular gelmeye başladı. Bugün yine son durumu sordum. Müracaatların neden düştüğünü sordum. Şu an her hocanın depremle uğraştığı bir konu var. Artık günde 5 başvuru ancak yapılıyor. Eski yoğunluk yok. İlk günlerde biz de o kadar müracaat beklemiyorduk. Bunlar müracaat ettikleri zaman bizim onlara dönüşümüz de bir miktar gecikti. Depremin ardından 2 ay geçtikten sonra depremin ilk günkü etkileri azalmaya başladı, müracaat etseler de devamını getirmediler. Maddi durumlar da, maliyet, bütçe de etkili. Şu an belki 50 tane bina inceleniyor ama geçmiş başvuruların devamı olarak sürüyor. Yeni başvuru çok azaldı. Şimdi Adana'da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Depremden sonra üniversiteden 10 hocamız, 10 farklı yere gidip inceleme yapıyorsa şimdi birkaç hoca şu an dışarıdadır. Büyük bir düşüş söz konusu. Deprem olunca bu işler artıyor" dedi.

'70 BİNDEN BAŞLAYIP 500 BİNE KADAR YÜKSELİYOR"

Fiyatların da başvuruların düşmesinde etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Yıldırım, 'Binanın küçüklüğünden büyüklüğüne doğru fiyatlar değişiyor. 70 binden başlayıp 500 bine kadar yükseliyor. Sitede 20 tane bina varsa onu çarparsınız. Durumu iyi olmayanlar için büyük bir para. Zemin incelenecek, sondaj yapılacak, sismik yapılacak, doğru dürüst iş yapılacaksa ucuz değil" dedi.

İBB'den edinilen bilgiye göre ise, İstanbul genelinde 2000 yılı öncesi yapılmış binalarda 'Hızlı Bina Tarama Yöntemi' ile gerçekleştirilen bina inceleme projesi için depremin ardından 160 bin olan başvuru sayısı gün geçtikçe düşüşe geçti.