Deprem Sonrası Bina Dayanıklılık Testi Taleplerinde Büyük Düşüş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bina dayanıklılık testi taleplerinde büyük düşüş yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yapılan başvuruların sayısı son bir ayda 50'ye kadar düştü. Fiyatların yüksek olması da başvuruların azalmasında etkili oldu.

İSTANBUL'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artış gösteren bina dayanıklılık testi taleplerinde büyük düşüş yaşandı.

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "O dönem günde yaklaşık 300 başvuru oluyordu. Şu an günde 5 başvuru ancak oluyor" dedi. Yıldırım, "Adana'da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"DEPREMDEN SONRA 3 AY İÇİNDE GÜNDE 200-300 BAŞVURU YAPILRIKEN ARTIK GÜNDE 5 BAŞVURU ANCAK YAPILIYOR"

"70 BİNDEN BAŞLAYIP 500 BİNE KADAR YÜKSELİYOR"