Deprem Sonrası Bina Dayanıklılık Testi Taleplerinde Büyük Düşüş

İSTANBUL'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artış gösteren bina dayanıklılık testi taleplerinde büyük düşüş yaşandı.

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, "O dönem günde yaklaşık 300 başvuru oluyordu. Şu an günde 5 başvuru ancak oluyor" dedi. Yıldırım, "Adana'da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"DEPREMDEN SONRA 3 AY İÇİNDE GÜNDE 200-300 BAŞVURU YAPILRIKEN ARTIK GÜNDE 5 BAŞVURU ANCAK YAPILIYOR"

"70 BİNDEN BAŞLAYIP 500 BİNE KADAR YÜKSELİYOR"

İBB'den edinilen bilgiye göre ise, İstanbul genelinde 2000 yılı öncesi yapılmış binalarda 'Hızlı Bina Tarama Yöntemi' ile gerçekleştirilen bina inceleme projesi için depremin ardından 160 bin olan başvuru sayısı gün geçtikçe düşüşe geçti.