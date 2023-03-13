Deprem sonrası Adana'da eğitim başladı Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak nitelendiren depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da açıldı Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak nitelendiren depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da...

Deprem sonrası Adana'da eğitim başladı

Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak nitelendiren depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da açıldı

ADANA - Kahramanmaraş merkezli 'Asrın Felaketi' olarak nitelendiren depremin ardından 35 gündür kapalı olan okullar bugün Adana'da eğitim ve öğretime başladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardında eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adana'da 35 günün ardından eğitim ve öğretim tekrar bugün başladı. Okullarda depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarına girerek derse başladı.

Çocuğunu okula getiren velilerden Canan Bakar," Tedirginiz, çocuklarımızı okula gönderip göndermemek konusunda ama bir şekilde normal hayata dönmek zorundayız. O yüzden bugün geldik okula. Kızım burada, inşallah kötü bir şey yaşanmaz. Kızım heyecanlı, arkadaşlarını, öğretmenini çok özledi. Tabi çocuk olduğu için farkındalığı az, ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor" diye konuştu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Eylül Asya Bakar da" Arkadaşlarımı çok özledim, okulumu da çok özledim. Okulumu çok seviyorum. Deprem olur diye korkuyorum. Derslerden geri kaldım, bugün çok mutluyum" dedi.