- Deprem sonrası açık otoparklara yoğun ilgi

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerden etkilenen Gaziantep'te vatandaşlar araçlarının kapalı otoparkta zarar göreceği korkusuyla açık otoparklara yöneliyor.

Daha önce olası dolu yağışlarından korunmak amacıyla kapalı otoparklara yönelen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkisiyle açık otoparkları tercih ediliyor. hava sıcaklığının yüksek olmasına rağmen vatandaşlar araçlarının olası bir depremde enkazda kalmasından korktukları için açık otoparkları daha çok tercih etmeye başladı. Bu duruma en çok sevinenler ise açık otopark işletmecileri oldu. İşletmeciler işlerinin yüzde 40 arttığını belirtti.

"Depremden önceki sürece nazaran işlerimiz yüzde 40 oranında arttı"

Kapalı otoparklar binaların altında olduğu için kolonlarla ilgili sorunlar fazla olduğundan müşterilerin çoğu kapalı otoparkları tercih etmediğini belirten Otopark İşletme Sahibi Cemil Kılınç, "Biz bu durumu birebir yaşayanlardanız, asrın felaketinden sonraki süreçte güneşli, yağmurlu gibi etkenlerden bizim otoparklar etkilenirken deprem sonrasındaki süreç ise biz tercih edilir konuma geldik. İnsanlar yaşanılan artçı depremlerin devam etmesinden dolayı araçlarını kapalı otoparklara koymak istemiyorlar. Sürücüler hava sıcak, yağmurlu, çamurlu olsa da açık otoparkları tercih ediyorlar. Depremden önceki sürece nazaran işlerimiz yüzde 40 oranında arttı. Kapalı otoparklar binaların altında olduğu için kolonlarla ilgili sorunlar fazla olduğundan müşterilerin çoğu onu tercih etmiyor. Açık otoparklardaki rahatlığı anahtarsız kendileri park edip anahtarlarıyla birlikte gidebildiklerini gördükten sonra" dedi.

"Deprem sonrasındaki süreçte de bizlere rekabet artmıştır"

Kılınç, "Kapalı otoparklar binaların altında olduğu için kolon sayıları fazla bu süreçten sonra müşterilerimi gelip gördüklerinde kendileri araçlarını park ediyorlar, anahtarları kendilerinde kalıyor. Alan geniş bunun rahatlığından ötürü de deprem sonrasındaki süreçte de bizlere rekabet artmıştır" diye konuştu.