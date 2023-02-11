DEPREM SIRASINDA KAPILARI AÇILMAYAN AİLE, PENCEREDEN ATLAYARAK KURTULMUŞ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği illerden Şanlıurfa'da, 5 katlı binada depreme yakalanan Zenan Tekin ile 2 çocuğu kapıları açılmayınca 1'inci kat penceresinden atlayarak kurtuldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Şanlıurfa'da, Zenan Tekin, çocukları Aram Serhat (9) ve Aras Fırat (6), Bozova ilçesindeki 5 katlı binanın 1'inci katında depreme yakalandı. Büyük panik yaşayan anne ile 2 çocuğu, evden çıkmaya çalıştı fakat kapının açılmadığını fark etti. Bunun üzerine Zenan Tekin, çocuklarını alıp, 3 metre yükseklikten, pencereden atladı. Anne ile çocukları yara almazken, bina büyük hasar gördü. Kurtulan Tekin ile çocukları, memleketleri Hakkari'ye geldi. Zenan Tekin, depremin şokunu üzerlerinden atamadıklarını, hala çok korktuklarını söyledi.

'ÇOK KÖTÜ SALLANDIK VE KORKTUK'

Tekin'in çocuklarından Aram Serhat babasının özel güvenlik görevlisi olan babasının deprem sırasında işte bulunduğunu belirterek, "Depremden sonra bir an önce evden çıkmak istedik. Fakat evimizin kapıları açılmadı. Annem 'Pencereden atlayalım' dedi. Annem, ben ve kardeşim pencereden atlayarak kurtulduk. Babam o akşam nöbetteydi. Daha sonra yanımıza geldi. Araba ile bizi binanın oradan uzaklaştırdı. Çok korktuk, depremde evimiz kullanılmaz hale geldi. Duvarlarımızda kocaman çatlaklar vardı. Çok kötü sallandık ve korktuk. Dışarısı da çok soğuktu. Babam bizleri Yüksekova'daki dedemin evine gönderdi. Ben ve kardeşim kurtulduk ama depremde kurtulamayan arkadaşlarım oldu. Çok üzgünüm" dedi. (DHA)