Deprem Sırasında AVM'deki Panik Anları Kamerada
Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir'deki alışveriş merkezinde panik anlarına yol açtı. Bir vatandaş, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Ayrıca, Karabağlar'da bir evin güvenlik kamerası da deprem anında oluşan panik ve eşyaların sallanmasını görüntüledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Bir vatandaş, İzmir'de alışveriş merkezinde deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlarını saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.
Öte yandan Karabağlar ilçesinde deprem anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evdeki eşyaların sallandığı ve içeride bulunan bir kişinin korku dolu anlar yaşadığı görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel