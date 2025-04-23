Deprem Panik Yaratıyor: Genç Kız Merdivenlerden Düştü
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde panikleyen bir genç, merdivenlerden düşerek yaralandı. Olay, 14 yaşındaki Elifnur B.'nin apartmandan kaçarken yaşandı.
Depremden kaçarken, merdivenlerden düştü
BURSA - Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçmaya çalışan genç, merdivenlerden düştü.
Olay Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi 2. Yunus Emre sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Elifnur B. (14), deprem sırasında heyecanlandı. Apartmandan koşarak inen genç, merdivenlerden düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel