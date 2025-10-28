Haberler

Deprem Panik Yaratırken, Kıraathanedekiler Dışarı Fırladı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da paniğe neden oldu. İnegöl'deki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte dışarı fırladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

1) DEPREME KIRAATHANEDE YAKALANANLAR, PANİKLE DIŞARI KAÇTI

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'da da paniğe yol açtı. İnegöl ilçesinde bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte dışarı kaçarken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde hissedilirken, Bursa'da da paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynayanlar, sarsıntıyla birlikte masalardan kalkıp, sokağa çıktı. O anlar, kıraathanenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
