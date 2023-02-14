"Deprem nedeniyle yüzbinlerce sığınmacının Türkiye'ye geleceği iddiası yanlış"

10 ilimizde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası sosyal medyada deprem nedeniyle yüzbinlerce yeni sığınmacının Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ağlarken Twitter'da sığınmacılarla ilgili bazı iddialar gündeme geldi. İddiaya göre yüzbinlerce yeni sığınmacı Türkiye'ye getirilecek.

Söz konusu iddia binlerce beğeni ve yorum alarak birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşımın altına ise binlerce yorum yapıldı.

İddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili resmi Twitter hesabından kamuoyuyla bir bilgi notu da paylaşıldı. Açıklamada, " Suriye'den ülkemize yönelik yeni bir göç dalgasının olduğuna ilişkin sosyal medyada sorumsuzca dolaşıma sokulan paylaşımlar yalan ve hayal ürünüdür. Bu paylaşımlara ve iddia sahiplerine itibar edilmemelidir." denildi.

İletişim Başkanlığı yetkilileri de yaptıkları açıklamada, tüm sınır kapılarıyla gerekli görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. "Açıkça provakasyon yapıyorsunuz. Tamamen yalan söylüyorsunuz.Sınır kapılarımızdan tek tek bilgi aldım. Sınırdan bırakın yüzbinlerce Suriyeli'yi, yeni tek bir kişi dahi gelmedi şu ana kadar. Toplumsal huzuru bozacak yalanlara karşı dikkatli olalım."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Çavuşoğlu" 'yoğun bir şekilde Türkiye'ye, Suriye'ye mülteci geliyor, akın var' bilgisi de doğru değildir. Bunları yayan insanlara bakıyoruz, normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri veririz." diye konuştu.